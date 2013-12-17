美国财政：预算协议通过参议院程序投票，料于本周过关

路透华盛顿12月17日 - 一项为期两年的美国预算协议周二在参议院中通过程序投票，在本周稍晚进行的简单多数投票中获得最后通过基本成定局。

程序投票使得对协议争论不至于无休止地持续下去，参议院获得的支持票超过了通过程序表决所需的60票，拉来数名共和党员支持。参议院中目前民主与共和党籍议员的人数比为55-45，预料将在本周末前最终通过这项预算协议。