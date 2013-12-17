美国财政：预算协议通过参议院程序投票，料于本周过关

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿12月17日 - 一项为期两年的美国预算协议周二在参议院中通过程序投票，在本周稍晚进行的简单多数投票中获得最后通过基本成定局。
程序投票使得对协议争论不至于无休止地持续下去，参议院获得的支持票超过了通过程序表决所需的60票，拉来数名共和党员支持。参议院中目前民主与共和党籍议员的人数比为55-45，预料将在本周末前最终通过这项预算协议。
该协议的目的在于让政府在2015年10月1日前免于再度面临关门威胁，上周四在众议院以压倒性多数获得通过。该协议设定未来两个财政年度每年政府机构及自行裁量计划支出不得超过1万亿(兆)美元。(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。