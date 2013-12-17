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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 00:21 BJT

英国央行：总裁卡尼称通胀距离2%的目标不远，复苏站稳脚跟

路透12月18日 - 英国央行总裁周二表示：

* 恢复成长并不代表经济恢复至正常水平

* 商界人士对前瞻性指引的理解很充分

* 通胀距离2%的目标不远，复苏站稳脚跟

* 这波复苏可能无法强劲且持续下去，因面临欧元区的阻力(完)
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