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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 00:49 BJT

欧洲政经：德国证实提议由德国央行副总裁劳滕施莱格接任欧洲央行执委

路透柏林12月17日 - 一名德国政府发言人周二证实，政府希望由德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)接替亚斯穆森出任欧洲央行执委一职。(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
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