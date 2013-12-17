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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 02:10 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.345%，投标倍数为3.77

路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.345% 中值 0.329% 低值 0.300% 价格/得标 价格 99.810817 高值得标比率 70.75% 投标倍数 3.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,156,400 总投标 120,552,951,400 竞争性投标得标 31,791,205,000 非竞争性投标得标 108,951,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 82,975,000,000 初级市场交易商得标 15,326,375,000 直接投标 26,993,000,000 直接投标得标 9,614,000,000 间接投标 10,376,000,000 间接投标得标 6,850,830,000 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2015/12/31 CUSIP码 912828A67

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 母红; 审校 张明钧)
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