表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.345%，投标倍数为3.77

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.345% 中值 0.329% 低值 0.300% 价格/得标 价格 99.810817 高值得标比率 70.75% 投标倍数 3.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,156,400 总投标 120,552,951,400 竞争性投标得标 31,791,205,000 非竞争性投标得标 108,951,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 82,975,000,000 初级市场交易商得标 15,326,375,000 直接投标 26,993,000,000 直接投标得标 9,614,000,000 间接投标 10,376,000,000 间接投标得标 6,850,830,000 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2015/12/31 CUSIP码 912828A67
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。