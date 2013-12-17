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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 02:59 BJT

美国政经：参议院共和党领袖称，不支持叶伦接任FED主席的任命案

路透华盛顿12月17日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示：

* 他将不支持叶伦接任美国联邦储备理事会主席的任命案

* 他质疑叶伦对于强势美元的承诺

* 他支持参议员rand paul对美联储进行审计的法案(完)
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