美国个股：微软预期将在2014年初任命新执行长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透西雅图12月17日 - 微软 负责寻找下任执行长工作的董事会成员周二表示，他预期将在明年初完成任命，这是微软董事会首度明确提出任命时程。
自从首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)8月宣布退休以来，这家全球最大软件公司寻找新任领导人花费的时间要比多数人预期来的久，不过该公司给自己12个月的时间寻找接班人。
微软首席独立董事John Thompson在公司网站的博客(部落格)上表示，“我预期会在2014年初完成我们的工作。”
Thompson是寻找新任执行长四人小组的领导人，小组成员还包括公司共同创办人暨董事长比尔盖兹 。
熟知觅才过程的消息人士先前向路透表示，该委员会锁定的人选只剩寥寥数人，当中包括福特汽车执行长穆拉利以及1-2名内部候选人。
Thompson在博客上写到，“我们提出了超过100个可能人选，与数十名人选商谈，之后我们就把精力放在约20人身上，而随着人数逐渐缩减，我们已经完成更深入的研究及调查，包括与董事会全体成员讨论。”(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。