全球金市：现货金挫跌约1%，受市场揣测美联储缩减购债时程影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约/伦敦12月17日 - 金价周二下跌约1%，投资人削减部份多头押注，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能准备缩减其对金价有利的经济刺激措施。
钯金重挫2%至两个月低点，表现落后其他贵金属，交易商称此乃因跌破每盎司700美元附近的关键支撑水准后引发技术性卖盘。
数据显示美国11月消费者物价持平，亦令金价承压，但多位分析师指出，经济体系中缺乏通胀压力，或许不会阻止美联储在短期内缩减购债。
道明证券(TD Securities)贵金属部门的一名交易员表示，“虽然立即缩减购债的可能性似乎暂时消退，但看来无可避免的是美联储宁愿提早也不愿推迟行动，而场上仍可见到长期投资人因为这因素而缩减黄金曝险。”
1852GMT，现货金 下跌0.9%至每盎司1,228.54美元。
美国2月期金 收跌14.30美元，结算价报每盎司1,230.10美元，成交量较30日均值低约25%。
多数观察人士预期美联储将维持每月850亿美元购债规模不变，但是近期就业市场大幅改善，已然提高美联储在12月17-18日决定最快于本月开始缩减经济刺激的可能性。
对黄金的投资兴致仍然疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一报告上周黄金持仓量降幅创下近两个月最大。
该基金周一公布黄金持仓量下降8.7吨或1%至818.9吨，创近五年新低。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.5%，报每盎司19.84美元。现货铂金 下跌1%，报每盎司1,344.24美元。现货钯金 重挫2.1%，报每盎司698.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1230.10 -14.30 -1.1 1226.50 1247.60 121,702 COMEX白银期货 19.840 -0.261 -1.3 19.675 20.230 38,588 COMEX铂金期货 1344.60 -15.50 -1.1 1342.90 1365.00 11,259 COMEX钯金期货 701.05 -15.30 -2.1 698.40 720.75 4,991 现货金 1228.54 -11.26 -0.9 1228.50 1248.10 现货银 19.840 -0.090 -0.5 19.720 20.220 现货铂金 1344.24 -13.51 -1.0 1348.75 1364.75 现货钯金 698.97 -14.78 -2.1 701.52 717.75(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 母红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。