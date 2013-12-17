拉美汇市：受美联储动向预期影响而多数下跌，雷亚尔逆势上涨

路透里约热内卢12月17日 - 多数拉美货币周二下跌，市场交投清淡，美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定是否缩减刺激政策之前一天，投资人仍在场边观望。

虽然多数分析师预期美联储要到明年才会放慢购债脚步，但许多分析师预期美国决策官员将会更为清楚地传达此举已迫在眉睫的讯息。

“明天之前的市况可能仍旧相当动荡，交投低落，”圣保罗经纪商NGO主管Sidnei Nehme表示，“在美联储会议结束前，投资人可能维持在场边观望。”

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.3%，与拉美货币的总体走势背道而驰，因央行持续通过市场干预支撑雷亚尔。

巴西央行周二出售1万口货币互换，这是央行每日干预行动的一部份，藉以协助投资人规避雷亚尔可能贬值的风险。

巴西央行同时额外出售2万口货币互换，以将2014年初到期的类似合约展期。

巴西央行预料将在本周宣布互换合约销售计画的“各项调整”，分析师多认为决策者可能再必要时加大干预力度，以抵御美联储可能缩减购债的给市场带来的负面冲击。

墨西哥披索兑美元 跌0.2%，因投资人持续了结近期获利；上周该国国会决议开放其油气田产业供民间投资，带动披索上涨。

智利披索兑美元 收平盘，报527.30披索，此前连涨三日。披索在未能突破30日均价524.70披索后回吐稍早涨幅。(完)

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