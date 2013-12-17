芝加哥期市：大豆期货连续第三个交易日上涨，技术性买盘旺

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三个交易日上涨，交易商称，此乃受技术性买盘带动，且市场对美国大豆及豆粕的出口需求相当强劲。

另外对南美洲天候的担忧也带来额外支撑，多数地区的天气对作物生长有利，但阿根廷部分地区及巴西南部的天气干燥。

豆粕引领涨势，最近的四个豆粕期约都创下该合约的新高，因美国现货市场价格仍处于史上高点。

技术面观察人士表示，1月大豆合约过去三周皆呈现底部垫高的情况，预料此一趋势将延续。

1月大豆合约 尾盘回吐涨幅，之前在13.50美元遭遇技术阻力，距离上周高点13.53-1/2美元仅咫尺之遥。

中国可能开始取消美国大豆订单的消息并未受到市场重视，因市场越发相信中国将可从南美购买大豆。

1月大豆期货合约 收升8-3/4美分，报每蒲式耳13.46-1/2美元。

1月豆粕合约 收高9.0美元，报每短吨448.0美元。1月豆油合约 跌0.44美分，报39.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,221口，豆粕为105,822口，豆油为121,461口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)