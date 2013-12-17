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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 05:37 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存减少250万桶--美国石油协会(api)

美国石油协会(API)周二公布：

* 美国最近一周原油库存减少250万桶--美国石油协会(API)

* 美国最近一周汽油库存减少减48.1万桶，馏分油库存减少43.4万桶--API (完)
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