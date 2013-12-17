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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 06:10 BJT

新西兰数据：第三季实际经常账赤字为47.8亿新西兰元，高于预估

路透惠灵顿12月18日 - 新西兰统计局周三公布，截至9月30日，年度经常账赤字扩大至逾四年来最高，因运输和机械设备进口增加。

第三季实际经常帐赤字为47.8亿新西兰元，经季节调整后的经常帐赤字为25.8亿新西兰元。截至9月30日的年度经常帐赤字为87.7亿新西兰元，为2009年6月当季以来最大，相当于国内生产总值(GDP)4.1%。

路透调查的分析师预估为第三季赤字43亿新西兰元，预估年度数据为赤字88.3亿，相当于GDP的4.1%。(完)

(编译 母红; 审校 李爽)
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