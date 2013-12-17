澳新经济指标预测--12月18日-12月25日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(三) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 12月 -- 60.5% 企业自身活动指数 -- 47.1% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第三季 +1.1% +0.2% (根据生产计算，较上年同期) +3.2% +2.5% 12月19日(四) 暂无重要经济数据公布 12月20日(五) 暂无重要经济数据公布 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(一) 暂无重要经济数据公布 12月24日(二) 暂无重要经济数据公布 12月25日(三) 市场逢假期休市，暂无重要经济数据公布 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。