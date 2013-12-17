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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 06:47 BJT

****澳新经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    12月16日当周   
     
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月18日(三)
    0000  新西兰NBNZ企业经济信心指数                    12月              --       60.5%
                    企业自身活动指数                                      --       47.1%
    2145  新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)
                                                      第三季            +1.1%      +0.2%
                                 (根据生产计算，较上年同期)             +3.2%      +2.5%
    
    12月19日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月20日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    
    12月23日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月23日(一)
    暂无重要经济数据公布    
    
    12月24日(二)
    暂无重要经济数据公布    
    
    12月25日(三)
    市场逢假期休市，暂无重要经济数据公布    (完)
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