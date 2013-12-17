版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 18日 星期三 06:28 BJT

12月17日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.25%，或2.08吨，至816.82吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐