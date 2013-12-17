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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 06:50 BJT

路透专访：FED缩减刺激导致的波动性远低于年初预期--加拿大央行总裁

路透12月17日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二接受路透采访时称：

* 美联储缩减刺激可能带来的波动性不像今年稍早那么令人担忧

* 2014年加拿大前景面临的最大风险可能是出口不像预期那样上升

* 重申加拿大央行的立场为中性，意味着利率上调或下降的可能性相当

* 加元汇率可能有些调整，但“或许正在发生” (完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

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