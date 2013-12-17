《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 77.32 +0.65 +0.85 1348068
搜狐 67.26 +0.62 +0.93 412703
网易 71.64 +0.74 +1.04 482854
百度 168.33 -0.68 -0.40 2052635
亚信科技 11.93 +0.00 +0.01 417832
台湾
台湾积体电路 17.08 -0.03 -0.18 4258260
联电 1.98 +0.02 +1.02 231341
日月光 4.79 +0.21 +4.59 224286
矽品精密 6.02 -0.06 -0.99 533263
和信超媒体 0.97 -0.02 -2.50 37187
友达 3.01 +0.02 +0.67 173492
中华电信 30.87 +0.00 +0.00 59788
台湾国际航电 46.57 +0.06 +0.13 745624
香港
中国移动 51.80 -0.51 -0.97 136951
中国联通 15.10 +0.06 +0.40 48223
中国电信 49.75 -0.60 -1.19 32202
中芯国际 3.76 -0.06 -1.57 26043
电讯盈科 4.23 +0.06 +1.44 123987
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。