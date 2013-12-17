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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 06:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.32 +0.65 +0.85 1348068

搜狐 67.26 +0.62 +0.93 412703

网易 71.64 +0.74 +1.04 482854

百度 168.33 -0.68 -0.40 2052635

亚信科技 11.93 +0.00 +0.01 417832

台湾

台湾积体电路 17.08 -0.03 -0.18 4258260

联电 1.98 +0.02 +1.02 231341

日月光 4.79 +0.21 +4.59 224286

矽品精密 6.02 -0.06 -0.99 533263

和信超媒体 0.97 -0.02 -2.50 37187

友达 3.01 +0.02 +0.67 173492

中华电信 30.87 +0.00 +0.00 59788

台湾国际航电 46.57 +0.06 +0.13 745624

香港

中国移动 51.80 -0.51 -0.97 136951

中国联通 15.10 +0.06 +0.40 48223

中国电信 49.75 -0.60 -1.19 32202

中芯国际 3.76 -0.06 -1.57 26043

电讯盈科 4.23 +0.06 +1.44 123987

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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