日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 +17.9% +18.6% 进口(较上年同期) +21.4% +26.1% 贸易收支(亿日圆) 逆差13,190 逆差10,907 12月18日(三) 暂无重要经济数据公布 12月19日(四) 日本央行召开为期两天的政策会议 12月20日(五) -- 日本央行公布利率决议 -- -- 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(一) 暂无重要经济数据公布 12月24日(二) 暂无重要经济数据公布 12月25日(三) 2100 韩国消费者信心指数 1月 107 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。