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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 07:01 BJT

****日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月16日当周    
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月17日(二)
    2350     日本出口(较上年同期)                          11月      +17.9%    +18.6%
                 进口(较上年同期)                                    +21.4%    +26.1%
                 贸易收支(亿日圆)                                逆差13,190  逆差10,907
    
    12月18日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月19日(四)
    日本央行召开为期两天的政策会议   
    
    12月20日(五)
      --    日本央行公布利率决议                                       --        --
    
    
    12月23日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月23日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月24日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月25日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                               1月                     107
    
    (完)
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