日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 +17.9% +18.6% 进口(较上年同期) +21.4% +26.1% 贸易收支(亿日圆) 逆差13,190 逆差10,907 12月18日(三) 暂无重要经济数据公布 12月19日(四) 日本央行召开为期两天的政策会议 12月20日(五) -- 日本央行公布利率决议 -- -- 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(一) 暂无重要经济数据公布 12月24日(二) 暂无重要经济数据公布 12月25日(三) 2100 韩国消费者信心指数 1月 107 (完)