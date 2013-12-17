全球外汇市场12月18日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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12月17日(二)
2350 - 日本11月贸易收支及进出口数据
2350 - 日本一周资本流动数据
12月18日(三)
0000 - 新西兰12月企业信心调查
-- - 欧盟财长会议
-- - 欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)
0900 - 德国12月Ifo企业景气判断指数
0930 - 英国央行公布12月政策会议记录
0930 - 英国11月请领失业金人数
0930 - 英国10月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0930 - 英国截至10月三个月的平均周薪
1100 - 英国12月工业联盟(CBI)零售销售差值
1200 - 美国一周抵押贷款市场指数
1330 - 美国11月建筑许可年率、以及9月、10月及11月房屋开工年率
1358 - 美国12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值
1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定
1930 - 美联储主席贝南克举行媒体简布会
2145 - 新西兰第三季国内生产总值(GDP)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。