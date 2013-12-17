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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 06:57 BJT

全球外汇市场12月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月17日(二)

2350 - 日本11月贸易收支及进出口数据

2350 - 日本一周资本流动数据

12月18日(三)

0000 - 新西兰12月企业信心调查

-- - 欧盟财长会议

-- - 欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)

0900 - 德国12月Ifo企业景气判断指数

0930 - 英国央行公布12月政策会议记录

0930 - 英国11月请领失业金人数

0930 - 英国10月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0930 - 英国截至10月三个月的平均周薪

1100 - 英国12月工业联盟(CBI)零售销售差值

1200 - 美国一周抵押贷款市场指数

1330 - 美国11月建筑许可年率、以及9月、10月及11月房屋开工年率

1358 - 美国12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值

1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定

1930 - 美联储主席贝南克举行媒体简布会

2145 - 新西兰第三季国内生产总值(GDP)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
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