版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 07:10 BJT

日本个股：索尼或在收购瑞萨半导体工厂计划追加近300亿日圆

路透12月18日 - 据日经报导：

* 索尼 可能在其收购瑞萨电子旗下一半导体工厂的计划中追加近300亿日圆

* 索尼将在1月底前后对收购做出最后决定(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐