欧洲经济指标预测--12月18日-12月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日当周 12月18日(三) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 109.5 109.3 现况指数 112.5 112.2 预期指数 106.5 106.3 0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 12月 0-9-0 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少3.5 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.6% 7.6% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 31.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正10 正1 12月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差24.29 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余140 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余137 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出119 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.8% 12月20日(五) 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负11 负12 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 7.4 7.4 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.8% -0.7% 0745 法国企业景气指数 12月 99 98 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 10月 -- +1.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +7.3% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 10月 -- +0.1% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.0% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 赤字138.5 赤字130 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.5% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 63.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余167.7 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.8% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差29 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负15 负15.4 12月23日当周 12月23日-1月3日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.5% 12月23日(一) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 11月 -- 1.28 0900 意大利消费者信心 12月 -- 98.3 12月24日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -- -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第三季 -- -0.1% 12月25日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。