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市场报道 | 2013年 12月 18日 星期三 07:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    12月16日当周     
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值  
    
    12月18日(三) 
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月13日当周        --      396.2
              再融资指数                                                  --    1,635.4
    1330  美国建筑许可年率(万户)                             11月         99      103.9
                        (较前月)                                          --      +6.7%
    1330  美国房屋开工年率(万户)                             10月       91.5        --
                                                             11月       95.0        --
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       10月      +0.3%      +0.2%
    1358  美国Markit服务业PMI                             10月初值        --       55.9
    1900  美国FOMC联邦基金利率决定                            --          --        --
    1900  美国量化宽松总规模(亿美元)                          --          --        850
                  购买抵押支持证券(MBS)                       --          --        400
                  购买公债                                    --          --        450 
    
    12月19日(四) 
    1330  美国初请失业金人数(万人)                   12月14日当周       33.4       36.8
              四周均值(万人)                                              --     32.875
              续请失业金人数(万人)                   12月7日当周       278.0      279.1
    1500  美国成屋销售年率(万户)                             11月        503        512
    1500  美国领先指标                                       11月      +0.7%      +0.2%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                     12月     正10.0      正6.5
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           11月         --       1.05 
    
    
    12月20日(五)
    1330  美国企业获利                                第三季修正值      +3.3%     +2.6%
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率             第三季终值      +3.6%     +3.6%
              最终销售                                                  +1.9%     +1.9%
              消费者支出                                                  --      +1.4%
              GDP隐性平减指数                                           +2.0%     +2.0%
              核心PCE物价指数                                           +1.5%     +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                  +2.0%     +2.0%
    1330   加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 11月       +0.1%     -0.2%
                                    (较上年同期)                        +1.0%     +0.7%
    1330   加拿大零售销售(较前月)                            10月       +0.2%     +1.0%
                 扣除汽车零售销售(较上年同期)                           +0.1%      持平        
    1530  美国ECRI经济领先指标                        12月13日当周        --      131.4
    1600  美国堪萨斯城联储制造业综合指数                     12月         --        正7  
    
    
    12月23日当周    
    12月23日(一)
    1330   美国实质个人支出                                  11月         --      +0.3%
               个人所得                                                  +0.4%    -0.1%
               个人消费                                                  +0.4%    +0.3%
               个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          --       持平
               PCE物价指数(较上年同期)                                    --      +0.7%
               核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%    +0.1%
               核心PCE物价指数(较上年同期)                                --      +1.1%
    1330  加拿大GDP(较上月)                                  10月        +0.1%    +0.3%
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         11月         --     负0.18
    1455  路透/密西根大学美国消费者信心指数              12月终值        83.5      82.5
                                   现况指数                              98.0      97.9
                                   预期指数                              73.0      72.7  
    
    12月24日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                               11月       --        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                         12月20日当周       --        --
              再融资指数                                                  --        --
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月21日当周       --        --
    1330  美国耐久财订单                                       11月     +1.5%     -1.6%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%     +0.4%
              扣除国防的耐久财订单                                      +1.6%     -0.9%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                 --       -0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月21日当周      --       +2.9% 
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)             10月      --       +0.3%
    1500  美国新屋销售年率(万户)                               11月     44.8       44.4
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                     12月      --        正13
    
    12月25日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 杜明霞 审校 于春红)
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