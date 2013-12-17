美国与加拿大经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月13日当周 -- 396.2 再融资指数 -- 1,635.4 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 99 103.9 (较前月) -- +6.7% 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 91.5 -- 11月 95.0 -- 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 +0.3% +0.2% 1358 美国Markit服务业PMI 10月初值 -- 55.9 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- -- 1900 美国量化宽松总规模(亿美元) -- -- 850 购买抵押支持证券(MBS) -- -- 400 购买公债 -- -- 450 12月19日(四) 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月14日当周 33.4 36.8 四周均值(万人) -- 32.875 续请失业金人数(万人) 12月7日当周 278.0 279.1 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 503 512 1500 美国领先指标 11月 +0.7% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正10.0 正6.5 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 1.05 12月20日(五) 1330 美国企业获利 第三季修正值 +3.3% +2.6% 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +3.6% +3.6% 最终销售 +1.9% +1.9% 消费者支出 -- +1.4% GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0% 核心PCE物价指数 +1.5% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +2.0% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.0% +0.7% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.2% +1.0% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +0.1% 持平 1530 美国ECRI经济领先指标 12月13日当周 -- 131.4 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 12月 -- 正7 12月23日当周 12月23日(一) 1330 美国实质个人支出 11月 -- +0.3% 个人所得 +0.4% -0.1% 个人消费 +0.4% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 PCE物价指数(较上年同期) -- +0.7% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1330 加拿大GDP(较上月) 10月 +0.1% +0.3% 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 11月 -- 负0.18 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 83.5 82.5 现况指数 98.0 97.9 预期指数 73.0 72.7 12月24日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 11月 -- -- 1200 美国抵押贷款市场指数 12月20日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月21日当周 -- -- 1330 美国耐久财订单 11月 +1.5% -1.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.4% 扣除国防的耐久财订单 +1.6% -0.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月21日当周 -- +2.9% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 44.8 44.4 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 12月 -- 正13 12月25日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 杜明霞 审校 于春红)