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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 08:20 BJT

日本数据：11月出口较上年同期增长18.4%--财务省

路透东京12月18日 - 日本财务省周三公布的数据显示，日本11月出口较上年同期增长18.4%，为连续第九个月上升，显示日圆疲弱以及全球需求复苏正在支撑出口这一增长引擎。

此前路透调查分析师预估中值为增长17.9%；10月为上升18.6%。

11月进口较上年同期增长21.1%，与路透调查预估的21.4%大致相当，因日圆疲弱及对石化燃料的需求。

日本11月贸易逆差1.29万亿日圆(125.6亿美元)，连续第17个月录得逆差。分析师预估为逆差1.319万亿日圆。

经过季节调整后，11月出口较前月下降0.2%。

浏览完整表格，请点选日本财务省网站：here (完) (编译 郑茵 审校 侯向明)

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