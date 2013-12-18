日本数据：11月出口较上年同期增长18.4%--财务省

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透东京12月18日 - 日本财务省周三公布的数据显示，日本11月出口较上年同期增长18.4%，为连续第九个月上升，显示日圆疲弱以及全球需求复苏正在支撑出口这一增长引擎。
此前路透调查分析师预估中值为增长17.9%；10月为上升18.6%。
11月进口较上年同期增长21.1%，与路透调查预估的21.4%大致相当，因日圆疲弱及对石化燃料的需求。
日本11月贸易逆差1.29万亿日圆(125.6亿美元)，连续第17个月录得逆差。分析师预估为逆差1.319万亿日圆。
经过季节调整后，11月出口较前月下降0.2%。
浏览完整表格，请点选日本财务省网站：here (完) (编译 郑茵 审校 侯向明)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选