美国债市：公债价格在两年期券标售后上扬，市场静待美联储决策

许多分析师预计美联储明年第一季将宣布缩减刺激，但他们也认为本周就采取行动也不是没有可能。

“我认为12月缩减购债的可能性为20%，1月和3月行动的可能性分别为40%和80%，”ED&F Man Capital固定收益利率部主管Thomas di Galoma表示。

上周的路透调查显示，32位分析师预计美联储会在3月缩减刺激，22位表示其会在1月缩减购债。12位分析师预计美联储将于本周宣布缩减计划。

公开市场上，指标10年期公债价格 上涨8/32，收益率(殖利率)报2.848%。30年期公债价格 升11/32，收益率报3.876%。

政府数据显示，美国11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，核心CPI仅略微上升0.2%，表明美联储在决定何时缩减购债方面具有灵活性。

最近数据显示失业率下降且经济指标改善，支持美联储开始缩减购债，不过第三要素--通胀率低于目标--可能是个绊脚石。

美联储周二购买15.75亿美元公债。

交易商本周继续迎来公债供应潮。美国财政部将陆续标售350亿美元五年期公债 和290亿美元七年期公债 ，以及160亿美元五年期通胀保值债券 。五年期公债标售将在周三美东时间上午11：30开始。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.322

五年期公债 98-26/32 (+05/32) 1.498

10年期公债 99-05/32 (+08/32) 2.848

30年期公债 97-25/32 (+11/32) 3.876

(完)

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