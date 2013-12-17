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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 07:30 BJT

纽约期市：期棉收低并脱离两个月高位，因商人和农户抛售

路透纽约12月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二收低，脱离两个月高位，并中止了五个交易日来的涨势，因商人和农户抛售期棉，同时一些投机商锁定获利。

期棉市场早盘延续近期升势，但早盘中段买兴消失，因期棉价格触及10月新高83.72美分。

交投最活跃的ICE-3月合约 结算价报每磅82.95美分，当日跌0.43美分，或0.5%。

盘中交投相对清淡，3月合约成交量略高于9,200口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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