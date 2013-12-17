金砖国家：12月17日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月17日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收高0.01%，报990.49点。

中国股市：沪综指缩量收创一个月新低，避险情绪升温致大盘六连跌

香港股市：由升转跌创11月15日以来最低，关注美联储政策动向

中国汇市：人民币即期微幅收升，年内升值空间料已有限

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拉美股市：巴西股市呈拉锯走势，在美联储决定是否缩减刺激措施前，投资者紧张不安。Bovespa指标股指 大致持平于50,278.11点。

拉美汇市：受美联储动向预期影响而多数下跌，雷亚尔逆势上涨

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南非股市：长周末恢复交易后的第一天收高1.6%，矿产企业Kumba Iron Ore领涨，此前该公司对全年业绩作出乐观预估。Top-40绩优股指数 涨1.59%，报39,149.01点。综合指数 升1.54%，报43,848.95点。

南非汇市：兰特兑美元走软，公债价格预计可能走低

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印度股市：连续第六个交易日下跌，HDFC Bank等利率敏感股持续下跌，人们普遍预期印度央行本周将在其政策会议上升息。指标BSE指数 下跌0.23%，或47.38点，报20,612.14点，为11月28日以来最低收位。NSE指数 下挫0.25%，或15.65点，报6,139.05点。

印度汇市：印度卢比下跌，交易商等待印度央行政策评估结果及美联储是否缩减刺激措施的决定。卢比兑美元 收报62.01/02，周一收报61.73/74。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,414.680点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.58%，报770.09点。