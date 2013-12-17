加拿大股市：几近持平，市场静待美联储政策决议

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透多伦多12月17日 - 加拿大股市周二收盘几近持平，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储)会议结果。
大宗商品价格疲弱拖累能源和金矿类股走低，抵消非必需消费类股和资讯科技(IT)类股的涨势。
美联储若削减购债计划，料将拖累保险、房地产投资信托(REIT)和公用事业等对利率敏感的类股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.25点或0.03%,报13,180.16点。
10大类股中有六类收高。
非必要消费类股上涨0.6%，Magna International 上涨1.1%报84.55加元。
IT类股涨1.7%，其中Constellation Software 跳涨5.3%。
金价下跌1.1%，拖累黄金矿业股下跌0.3%，Goldcorp 跌0.4%报22.57加元。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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