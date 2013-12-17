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中国财经报道 | 2013年 12月 18日 星期三 07:28 BJT

加拿大股市：几近持平，市场静待美联储政策决议

路透多伦多12月17日 - 加拿大股市周二收盘几近持平，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储)会议结果。

大宗商品价格疲弱拖累能源和金矿类股走低，抵消非必需消费类股和资讯科技(IT)类股的涨势。

美联储若削减购债计划，料将拖累保险、房地产投资信托(REIT)和公用事业等对利率敏感的类股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.25点或0.03%,报13,180.16点。

10大类股中有六类收高。

非必要消费类股上涨0.6%，Magna International 上涨1.1%报84.55加元。

IT类股涨1.7%，其中Constellation Software 跳涨5.3%。

金价下跌1.1%，拖累黄金矿业股下跌0.3%，Goldcorp 跌0.4%报22.57加元。(完)
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