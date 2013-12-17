加拿大股市：几近持平，市场静待美联储政策决议

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位

泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。