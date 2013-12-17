《美国上市公司业绩公布日程表》--12月18日至12月25日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
汤森路透12月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月18日至12月25日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月18日 12:30 Q2 2014 联邦快递(FedEx) 1.63 28 1.39
12月18日 BMO Q2 2014 General Mills, Inc. 0.88 17 0.86
12月18日 BMO Q4 2013 Lennar Corp. 0.62 22 0.56
12月18日 AMC Q2 2014 甲骨文(Oracle) 0.67 34 0.64
12月18日 AMC Q2 2014 Paychex 0.42 23 0.41
12月19日 BMO Q1 2014 埃森哲(Accenture) 1.09 19 1.06
12月19日 BMO Q2 FY14 ConAgra Foods 0.55 14 0.57
12月19日 BMO Q4 2013 Carnival Corp. & plc 0.00 15 0.13
12月19日 AMC Q2 2014 Cintas Corp. 0.68 15 0.63
12月19日 BMO Q2 2014 Darden Restaurants 0.21 27 0.26
12月19日 AMC Q2 2014 耐克公司(耐吉/Nike) 0.58 26 0.57
12月19日 AMC Q3 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.35 31 0.29
12月20日 BMO Q3 2014 CarMax, Inc. 0.48 14 0.41
12月20日 BMO Q1 2014 Walgreen Co 0.73 23 0.58
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。