中国金融：百度理财牵手嘉实基金和富国基金推理财基金

路透上海12月18日 - 继牵手华夏基金后，中国最大搜索引擎百度 旗下理财平台又将纳入更多合作伙伴。中国证券报周三报导，百度理财近日将与嘉实基金公司和富国基金公司合作，推出两基金公司各自的理财基金。

继10月29日后，百度将于周五（20日）再度启动“百发”理财服务，百度与两家基金公司所对接的基金产品--“嘉实1个月理财债券E”和“富国7天理财”将开售。 据嘉实基金介绍，嘉实1个月理财债券E将绝大部分资产投资于银行协议存款，而这也将是富国7天理财的重要投资方向。由于协议存款最低起存金额一般为3,000万元人民币，且须一次性存入，仅有金融机构才有银行间市场的参与资格，而通过这两个理财产品，投资者便可以间接参与银行协议存款的投资。

10月29日，百度理财平台推出其首只产品，即华夏基金公司的华夏现金增利E基金。尽管百度否认该基金保证8%年化收益的说法，但是在2小时内该基金的认购额即超过10亿元。