中国金融：百度理财牵手嘉实基金和富国基金推理财基金

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透上海12月18日 - 继牵手华夏基金后，中国最大搜索引擎百度 旗下理财平台又将纳入更多合作伙伴。中国证券报周三报导，百度理财近日将与嘉实基金公司和富国基金公司合作，推出两基金公司各自的理财基金。
继10月29日后，百度将于周五（20日）再度启动“百发”理财服务，百度与两家基金公司所对接的基金产品--“嘉实1个月理财债券E”和“富国7天理财”将开售。 据嘉实基金介绍，嘉实1个月理财债券E将绝大部分资产投资于银行协议存款，而这也将是富国7天理财的重要投资方向。由于协议存款最低起存金额一般为3,000万元人民币，且须一次性存入，仅有金融机构才有银行间市场的参与资格，而通过这两个理财产品，投资者便可以间接参与银行协议存款的投资。
10月29日，百度理财平台推出其首只产品，即华夏基金公司的华夏现金增利E基金。尽管百度否认该基金保证8%年化收益的说法，但是在2小时内该基金的认购额即超过10亿元。
继阿里巴巴集团与天弘基金在支付宝余额宝产品上取得成功后，越来越多的基金公司与互联网企业深度合作，或专门定制适合网络销售的基金，或在淘宝天猫上开设销售门店，例如国泰基金公司近日推出由众禄基金网定制的国泰淘新灵活配置混合型基金。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当