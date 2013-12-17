《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条:

--2014年将是中国推进全面改革的元年，专家认为，改革阵痛不可避免，但短期经济如过快下滑，宏观调控肯定会相机抉择，以保障经济在合理区间运行。

* 其他:

--上交所加强证券异常交易监管，发布相关监控细则指出，通过计算机程序自动批量下单、影响市场正常交易秩序等属异常交易行为，上交所可书面警示，或直接暂停证券账户当日交易、限制证券账户交易等。

--记者从一家大型基金公司子公司获悉，监管部门正在组织信托法立法后评估课题研究，为信托法修改做准备。基金公司子公司作为类信托平台，很可能与信托纳入同一监管框架，一些基金公司子公司因“监管套利”而快速发展的业务可能被迫瘦身。

--百度 旗下“百度金融中心-理财”平台宣布，将于12月20日第二度启动“百发”理财服务，此次合作方是嘉实基金和富国基金。

--蓝色光标 公告，公司在香港注册的全资子公司蓝色光标国际传播有限公司将以债务融资的方式，收购英国We Are Very Social Limited公司，其中首次支付金额1,871万英镑。收购完成后，蓝标国际持有其82.84%股权。