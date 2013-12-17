《中国报摘》--中国证券报12月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--2014年将是中国推进全面改革的元年，专家认为，改革阵痛不可避免，但短期经济如过快下滑，宏观调控肯定会相机抉择，以保障经济在合理区间运行。
* 其他:
--上交所加强证券异常交易监管，发布相关监控细则指出，通过计算机程序自动批量下单、影响市场正常交易秩序等属异常交易行为，上交所可书面警示，或直接暂停证券账户当日交易、限制证券账户交易等。
--记者从一家大型基金公司子公司获悉，监管部门正在组织信托法立法后评估课题研究，为信托法修改做准备。基金公司子公司作为类信托平台，很可能与信托纳入同一监管框架，一些基金公司子公司因“监管套利”而快速发展的业务可能被迫瘦身。
--百度 旗下“百度金融中心-理财”平台宣布，将于12月20日第二度启动“百发”理财服务，此次合作方是嘉实基金和富国基金。
--蓝色光标 公告，公司在香港注册的全资子公司蓝色光标国际传播有限公司将以债务融资的方式，收购英国We Are Very Social Limited公司，其中首次支付金额1,871万英镑。收购完成后，蓝标国际持有其82.84%股权。
--光大证券 公告，被证监会责令限期整改，因公司在保荐相关IPO项目中未能勤勉尽责，出具的发行保荐书及相关文件存在虚假纪录。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。