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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报12月18日

* 头版头条：

--据悉，香港房屋协会归还予发展局的天水围长者屋用地，将拨入政府下季卖地计划。

* 其他：

--中国男装品牌诺奇将于12月30日起公开招股，目标明年1月8日挂牌，有望成为明年首只挂牌新股。

--金融发展局成员威廉思众建议给予税务宽免，并容许强积金投资REIT多于10%，以助香港发展成为房地产信托基金（REIT）集资中心。

--渤海商品交易所为其跨境人民币结算业务在香港举行首场全球路演，渤商所董事长阎东升表示，冀将渤商所平台打造为“网上自贸区”。

--TCL通讯 称，明年智能手机的出货量占比将升至40%，其中有逾20款4G手机。

--南方A50 与博时A50 先后向中国国家外滙管理局申请增加RQFII投资额度。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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