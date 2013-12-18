《香港报摘》--经济日报12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
* 头版头条：
--据悉，香港房屋协会归还予发展局的天水围长者屋用地，将拨入政府下季卖地计划。
* 其他：
--中国男装品牌诺奇将于12月30日起公开招股，目标明年1月8日挂牌，有望成为明年首只挂牌新股。
--金融发展局成员威廉思众建议给予税务宽免，并容许强积金投资REIT多于10%，以助香港发展成为房地产信托基金（REIT）集资中心。
--渤海商品交易所为其跨境人民币结算业务在香港举行首场全球路演，渤商所董事长阎东升表示，冀将渤商所平台打造为“网上自贸区”。
--TCL通讯 称，明年智能手机的出货量占比将升至40%，其中有逾20款4G手机。
--南方A50 与博时A50 先后向中国国家外滙管理局申请增加RQFII投资额度。（完）
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路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当