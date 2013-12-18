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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 08:44 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第三周下降，因进口减少

路透12月17日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存可能连续第三周下降，因进口减少，而成品油库存料上升。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师平均预估，12月13日止当周美国原油库存料减少230万桶。

API周二稍晚公布，12月13日止当周，原油库存减少250万桶，汽油库存减少48.1万桶，馏分油库存减少43.4万桶。

EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。

“原油供应料显示大幅下降，因美国炼厂活动最近大幅升温，且进口可能进一步下滑至每日680万桶下方，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

他表示，每年这个时候税收因素通常也促使原油库存大幅下降。

但Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，预期原油库存会意外反弹。

EIA上周库存报告显示，12月6日止当周，美国原油库存减少1,060万桶，因炼厂馏分油生产创纪录规模，汽油库存增加，且进口创2000年以来最低。

调查显示，12月13日止当周馏分油库存料增加40万桶，汽油库存预期增加190万桶。

调查还显示，12月13日止当周，炼厂产能利用率料较前周的92.6%上升0.1个百分点。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张荻)

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