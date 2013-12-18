路透调查：美国上周原油库存料连续第三周下降，因进口减少

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透12月17日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存可能连续第三周下降，因进口减少，而成品油库存料上升。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师平均预估，12月13日止当周美国原油库存料减少230万桶。
API周二稍晚公布，12月13日止当周，原油库存减少250万桶，汽油库存减少48.1万桶，馏分油库存减少43.4万桶。
EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。
“原油供应料显示大幅下降，因美国炼厂活动最近大幅升温，且进口可能进一步下滑至每日680万桶下方，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
他表示，每年这个时候税收因素通常也促使原油库存大幅下降。
但Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，预期原油库存会意外反弹。
EIA上周库存报告显示，12月6日止当周，美国原油库存减少1,060万桶，因炼厂馏分油生产创纪录规模，汽油库存增加，且进口创2000年以来最低。
调查显示，12月13日止当周馏分油库存料增加40万桶，汽油库存预期增加190万桶。
调查还显示，12月13日止当周，炼厂产能利用率料较前周的92.6%上升0.1个百分点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张荻)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选