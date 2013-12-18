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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:25 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京12月18日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出
口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：
    
    公布日期      经济指标                      数据日期
    
    12月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告    11月
    12/27     规模以上工业企业利润              1-11月    
    
    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
       2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）

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