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债券 | 2013年 12月 18日 星期三 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月18日-12月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                          
 日期    时间  国家     规模   发行细节
 12/18         美国            五年期公债
 12/18         日本            12个月期贴现国库券
 12/19         美国            七年期公债
 12/19         日本            三个月期贴现国库券
 12/19         日本            提高流动性的标债
 12/19         西班牙          标售公债
 12/23   1350  法国            标售国库券(BTF)
 12/25         日本            两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 许娜)

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