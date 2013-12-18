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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 08:50 BJT

澳洲央行：总裁称准备在必要时进一步降息

路透悉尼12月18日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，如有需要，央行将准备进一步降息，但当前较低的借款成本没有阻碍目前的经济成长。

“利率现在非常低，我并不是说我们不准备进一步降息，若形势需要这么做，我们将会行动，”史蒂文斯在半年度议会听证会上表示。(完)

(编译 王兴亚；审校 侯向明)

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