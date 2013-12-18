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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:17 BJT

《香港重要政经日程》--12月18日-1月2日

==================今日重要政经消息==================

12月19日（周三）

-- 福寿园 首日挂牌。

-- 康臣药业 首日挂牌。

-- 嘉里物流 首日挂牌。

-- 海螺创业 首日挂牌。

-- 环亚智富 首日挂牌。

================== 近期重要政经消息=================

12月20日（周五）

-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。

-- 中国光大银行 首日挂牌。

-- 龙光地产 首日挂牌。

-- 富贵鸟 首日挂牌。

-- 中国创意家居 首日挂牌。

-- CEC国际控股 公布中期业绩。

12月23日（周一）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

12月25日（周三）

-- 圣诞节公众假期。

12月26日（周四）

-- 圣诞节翌日公众假期。

12月30日（周一）

-- 公布11月进出口数字。

1月2日（周三）

-- 公布11月份零售销售数字。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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