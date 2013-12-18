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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:32 BJT

标题新闻：新西兰企业信心12月升至近15年最高，因商品价格高企且国内经济活动增强--ANZ调查

注：ANZ为澳新银行(澳盛银行)缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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