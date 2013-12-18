《中国重要政经日程》--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
============================今日重要政经日程=======================
12/18（周三）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
--《中国住房发展报告》发布暨“城乡一体化趋势下的中国住房发展”研讨会于下午2点在新华社新闻大厦多功能厅举行。
============================近期重要政经日程=======================
12/19（周四）
*--多民族玻利维亚国总统胡安·埃沃·莫拉莱斯·艾马将于19日至21日访华。
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
--第二十四届中美商贸联委会会议将于12月19日至20日在北京举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。
*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请国有资产监督管理委员会副主任黄淑和介绍深化国有企业改革，完善国有资产管理体制有关情况，并答记者问。
12/20（周五）
*--上海自贸区投资合作与发展创新论坛在沪举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
*--第十五届北大光华新年论坛在京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当