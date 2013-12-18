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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--12月18日

============================今日重要政经日程=======================

12/18（周三）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

--《中国住房发展报告》发布暨“城乡一体化趋势下的中国住房发展”研讨会于下午2点在新华社新闻大厦多功能厅举行。

============================近期重要政经日程=======================

12/19（周四）

*--多民族玻利维亚国总统胡安·埃沃·莫拉莱斯·艾马将于19日至21日访华。

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

--第二十四届中美商贸联委会会议将于12月19日至20日在北京举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。

*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请国有资产监督管理委员会副主任黄淑和介绍深化国有企业改革，完善国有资产管理体制有关情况，并答记者问。

12/20（周五）

*--上海自贸区投资合作与发展创新论坛在沪举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

*--第十五届北大光华新年论坛在京举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)

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