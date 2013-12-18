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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月18日

路透香港12月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7519港元 ）

美股道琼工业指数 周二收低9.31点，或0.06%，报15,875.26点。因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布决议之前，投资人不愿大举下注。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.170 -3.51 39784 14.199 0.14 中国铝业 8.430 -1.98 22702 2.614 -1.36 中国移动 51.800 -0.98 136951 80.310 -0.48 中国人寿 46.600 -2.20 79081 24.083 -1.10 中石油 109.270 -2.23 39893 8.471 -0.93 中石化 82.080 -1.42 19136 6.363 -0.58 汇丰控股 53.010 -0.77 137724 82.186 -0.17 中电信 49.750 -1.19 32202 3.857 -0.60 中国联通 15.100 0.40 48223 11.705 -0.29 兖州煤业 9.390 -1.47 61592 7.279 -2.03 华能国际 36.200 -0.79 9573 7.015 -0.49 南方航空 19.350 -3.92 10271 3.000 -1.32 东方航空 18.620 -0.75 3033 2.887 -1.14 中芯国际 3.760 -1.57 26043 0.583 -2.84（完）

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