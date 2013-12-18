中国房地产：龙头房企土地储备处合理水平，中海年底冲刺拿地--报告

路透上海12月18日 - 据易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)统计，万科 、绿地、保利 、中国海外 、恒大 五大龙头房企的土地储备处于行业内合理水平，并基本集中于一二线城市。中国海外及恒大在超额完成年度目标的情况下，近期拿地进入冲刺状态。

报告指出，截至11月底，五大房企的土地消化周期为3.5-7.4年，处于合理水平；跟随行业趋势，今年这五大房企加大了一二线布局，一二线拿地投入占比普遍高达八九成。

从五大房企的土地储备来看，恒大地产的土地储备总量最多，达到1亿2,947万平方米，消化周期为7.4年，在五大房企中最长；保利的土地储备消化周期次之，为5.9年。万科地产若按权益量推算，其土地储备的消化周期将达到4.7年。相对来说，绿地集团的土地储备消化周期较短，仅为3.5年。一般来说，4-7年的土地消化周期较为合理。

今年前11月，五大房企纷纷加大在一二线城市的投入，一二线的拿地金额和面积激增。绿地、恒大、中海在一二线的拿地金额占比均超过90%，其中绿地更是高达97%。保利和万科在一二线的拿地资金占比也分别高达87.4%和77%。与其他重点企业相比较，绿地、恒大、中海在一二线城市拿地金额和面积占比处于较高水平，而保利、万科处于中游水平。

报告指出，今年前11月，中海地产累计完成销售额1,317.6亿港元，已完成年度目标的109.8%。恒大前11月完成销售额983.8亿元人民币，目标完成度高达98.38%，全年超额完成年度目标也无悬念。进入12月，中海、恒大对业绩无诉求下，不约而同地进入冲刺拿地状态。