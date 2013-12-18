《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

*工商时报：

--台湾财政部长张盛和今日将率八大公股行库董总赴立院财委会备询奖金发放议题，并对台湾金控明年度预算提出报告。据财部提出的书面内容，台银明年放款量将突破2兆(万亿)台币，以成长850亿台币至2兆550亿台币为目标，成长率4.31%。

--鸿海 展开〞前店后厂〞新布局，日前宣布首家对外示范工厂就落脚在贵阳。据悉，贵阳示范工厂初期员工暂定200人，不过年营收估可达5.43亿元人民币。鸿海指出，这是集团由〞工技贸〞转型至〞贸技工〞整合的新一步，未来不排除会再做出类似的嚐试。

--为让资产风险反映更合理，金管会昨日宣布，调整部分RBC系数(资本适足率)及分类方式，其中为鼓励保险业专案投资政府重大公共建设、长照产业，特别将这部分投资的关系人系数调降近80%，未来保险业新增此项目的投资，资本适足率负担会大幅下降。

*经济日报：

---兆丰金控 子公司兆丰银行，登陆发展要走自己的路，专注银行领域，周边金融事业包括租赁、村镇银行等许多同业的登陆模式均不考虑，登陆并购则是以取得经营权为原则，陆资城市商银在法定上限外资持股仅两成下，将不在优先名单。

--外电报导，因应中国移动 拟于今日开卖iPhone的庞大需求，苹果 传将上修明年首季iPhone出货量，估计可多出货300万至500万支，增幅6%起跳，最高约12%，为鸿海、大立光 等供应链业绩吞下定心丸。

--鸿海集团旗下面板厂群创 为满足偿债与制程提升资金需求，董事会昨日通过拟在20亿股额度内，办理现金增资或发行海外存托凭证（GDR），以群创昨天收盘价10.35台币计算，相当于募集约207亿台币资金。

--桃园县长吴志扬擘划桃园县发展蓝图，对外要靠航空城，打造全亚太最大的会议中心，赚全球国际服务财；对内积极发展经济与捷运，长期要推8,000户售价为市价七成的合宜住宅，将桃园打造为全台交通最方便、经济发展最有前景的庶民天堂。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。