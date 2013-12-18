《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
*工商时报：
--台湾财政部长张盛和今日将率八大公股行库董总赴立院财委会备询奖金发放议题，并对台湾金控明年度预算提出报告。据财部提出的书面内容，台银明年放款量将突破2兆(万亿)台币，以成长850亿台币至2兆550亿台币为目标，成长率4.31%。
--鸿海 展开〞前店后厂〞新布局，日前宣布首家对外示范工厂就落脚在贵阳。据悉，贵阳示范工厂初期员工暂定200人，不过年营收估可达5.43亿元人民币。鸿海指出，这是集团由〞工技贸〞转型至〞贸技工〞整合的新一步，未来不排除会再做出类似的嚐试。
--为让资产风险反映更合理，金管会昨日宣布，调整部分RBC系数(资本适足率)及分类方式，其中为鼓励保险业专案投资政府重大公共建设、长照产业，特别将这部分投资的关系人系数调降近80%，未来保险业新增此项目的投资，资本适足率负担会大幅下降。
*经济日报：
---兆丰金控 子公司兆丰银行，登陆发展要走自己的路，专注银行领域，周边金融事业包括租赁、村镇银行等许多同业的登陆模式均不考虑，登陆并购则是以取得经营权为原则，陆资城市商银在法定上限外资持股仅两成下，将不在优先名单。
--外电报导，因应中国移动 拟于今日开卖iPhone的庞大需求，苹果 传将上修明年首季iPhone出货量，估计可多出货300万至500万支，增幅6%起跳，最高约12%，为鸿海、大立光 等供应链业绩吞下定心丸。
--鸿海集团旗下面板厂群创 为满足偿债与制程提升资金需求，董事会昨日通过拟在20亿股额度内，办理现金增资或发行海外存托凭证（GDR），以群创昨天收盘价10.35台币计算，相当于募集约207亿台币资金。
--桃园县长吴志扬擘划桃园县发展蓝图，对外要靠航空城，打造全亚太最大的会议中心，赚全球国际服务财；对内积极发展经济与捷运，长期要推8,000户售价为市价七成的合宜住宅，将桃园打造为全台交通最方便、经济发展最有前景的庶民天堂。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当