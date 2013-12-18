《台湾重要政经日程》--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
===================今日重要政经消息=============================
12/18(三)
--10:30 台塑 跨入第三代太阳电池工研院技术移转签约记者会。
--12:00 金管会主委将赴中信金控三三会演讲〞金融监理与发展策略〞。
--15:00 富邦金控 旗下银行与深圳国际 举办前海双边跨境人民币贷款签约记者会。
--15:00 国民党中常会。
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12/20(五)
-- 9:00 中信金控 举行临时股东会。
--10:30 中央研究院公布明年经济展望。
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。
2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二)
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当