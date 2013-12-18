香港个股：新创建斥资23.6亿港元收购北京首都机场8.84%股份

路透香港12月18日 - 从事基建及港口业务的新创建集团 宣布，以总代价23.56亿港元向新加坡政府投资公司(GIC) 的关联公司，收购北京首都国际机场 的20.38%H股，相当于其全部已发行股本约8.84%。

收购北京首都机场的股份作价为每股6.15港元，较该公司周二收盘价6.28港元折让2.1%。

按客运吞吐量计算，北京首都机场为全球第二繁忙机场，每年超过8,000万人次。

新创建表示，相信北京首都机场为优质基建资产，与中国经济持续发展密不可分。随着中国可支配收入水平提升，预期北京首都机场来自零售特许权、广告及租赁的非航空性业务收入将具增长潜力。此项收购可促进集团于运输及物流领域的可持续发展。

新创建周二收报12.12港元，过去一个月股价微跌0.66%。（完）

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