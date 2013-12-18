香港个股：新创建斥资23.6亿港元收购北京首都机场8.84%股份

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 从事基建及港口业务的新创建集团 宣布，以总代价23.56亿港元向新加坡政府投资公司(GIC) 的关联公司，收购北京首都国际机场 的20.38%H股，相当于其全部已发行股本约8.84%。
收购北京首都机场的股份作价为每股6.15港元，较该公司周二收盘价6.28港元折让2.1%。
按客运吞吐量计算，北京首都机场为全球第二繁忙机场，每年超过8,000万人次。
新创建表示，相信北京首都机场为优质基建资产，与中国经济持续发展密不可分。随着中国可支配收入水平提升，预期北京首都机场来自零售特许权、广告及租赁的非航空性业务收入将具增长潜力。此项收购可促进集团于运输及物流领域的可持续发展。
新创建周二收报12.12港元，过去一个月股价微跌0.66%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当