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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 09:04 BJT

台湾个股：群创将新发行不超过20亿股，估可募资约200亿台币

路透台北12月18日 - 全球大型面板制造商--群创 周二稍晚表示，董事会已通过将以新发行不超过20亿股的范围内现金增资发行普通股、或以发行海外存托凭证(GDR)的方式募资，估约可募集200亿台币左右。

群创表示，此笔款项将用于扩建厂房、购置设备、海外购料、充实营运资金、转投资、偿还银行借款等多项用途。

群创于今年1月间甫发行新股发行海外存托凭证，并完成募集5.04亿美元、约合146亿台币,每股订价12.98台币。

群创股价上日收在10.35台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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