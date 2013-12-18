港报财经评论：美股牛教你三件事--信报12月18日

美股牛教你三件事/ 习广思

《华尔街日报》在11月就业数据公布后做了一个调查，大部分经济师预期联储局会在2014年才退市；近60%受访者预期，联储局缩减买债后，美股将有短暂抛售潮，然后会企稳；有28%预期退市不会对股市产生重大影响；另有5%预期美股在退市后将持续下跌。美股因数据而反弹，但港股却弹不起，原因来自A股。除了早前新三板扩容的忧虑之外，近期内地资金紧张，银行拆息回升，而人行又再停止逆回购，都是令中港股市弹不起的原因。

港股继续整固，中资金融股整固未完，内险股走势仍疲软。大市继续整固，焦点要看强势股。中资金融股逐渐跌稳，相信上述三批强势股担当粉饰回报的任务接近完成，大市在12月下半场或由中资股主导，内险、券商股可吸纳。新股市场在年底见高潮，信达 上市大涨叫人意外，但恐怕光银 挂牌后随时变反高潮。新股永远是讲供求多于讲基本因素，皆因基本质素好的新股肯定多人争，而多人争结果多是一股难求；相反，有求必应人人至少一手，或意味需求不大，基金在上市后要买货的机会更低。

回望今年美股牛市，起码教了投资者3件事；Alliance Bernstein投资主管Seth Masters指出，第一个教训是要有货。他想强调的是，投资者自2009年一直把资金投入债券资产之中，甚至手持现金居多，净流入债券资产的资金几乎是股票的4倍，直至今年5月后才有明显改变，资金开始流出债券改买股票。如果投资取向转变，资金将逐步由楼市、债券流出，转而流入中港股市。无论这转变有没有发生，投资者要担心的是无股之灾，或多或少都要有货在手，如果大市攀升，再逐步加码增持。第二个教训是不要盲目跟风。承接股票及债券逆转的脉络，防守股、高息股、房托在下半年大幅跑输，美股及港股皆如是，意味这些在过去几年大升的股票气势已一去不复还。量宽造成大量资金，而投资者追求安全、高质素资产，故大量资金持续涌入黄金、债券、高息资产，造成拥挤效应，迫爆这些资产，价格持续涨升；直至量宽前景有变，即退市预期出现，大量资金撤退，价格在短时间内急泻。第三个教训是分散。2012年最强的是新兴股市，最差是美股；今年情况刚好逆转，美股最强，新兴股市最弱。然而，无论多看好美股，有些时候，投资者必须持有一些落后资产，目的是分散风险。退一步说，万一看错了，仍可捕捉到其他市场的升幅。(B03)

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澳元走势弱/ 苏子

澳元兑日圆自上月19日触及200天SMA当时处于94.52日元阻力后，便一直在100天及200天SMA间目前两者分别处于91.78日元及94.20日元争持，暂时欠缺明确的方向。留意本月4日、本月12日、本周初及昨天，澳元兑日圆已有4次成功触及100天SMA支持的纪录；澳元兑日圆在触及100天SMA支持后，暂时仍未见出现有力的反弹。因此，宜留意昨晚澳元兑日圆会否成功破关而下及低收，如出现此情况，换言之即汇价在多次挑战200天SMA失败后并且可以成功跌破近日屡获良好承接力的100天SMA支持，故技术上看已对澳元兑日圆产生极为利淡的警号。一旦澳元兑日圆顺利跌破100天SMA支持后，料汇价将有甚高机会朝着今年8月的86.32日元低位升至10月的95.70日元高位的61.8%调整目标89.90日元迈进。澳元兑日圆稍后若能顺利破关而下，将意味着澳元的走势将远较目前市场甚为看淡的日圆疲弱得多；换言之，投资者若是看淡非美元货币的表现而有意建立短仓的话，入市沽出澳元兑美元的潜在回报将较买入美元兑日圆佳。上周澳元兑美元最低曾见0.8905美元水平，此低位与今年的0.8845美元低位相差只有60点子或不足1%。稍后澳元兑美元一旦成功跌破上周的低位，相信将有甚高机会下破今年的低位，再创今年新低；而创新低后的澳元兑美元料会下试至2010年8月的0.8769美元低位附近才有较大承接力。

英镑兑日圆似见顶,英镑兑日圆上月以大阳烛触及100月SMA阻力167.90日圆，踏入本月后，英镑兑日圆成功承接上月的强劲势头，在突破100月SMA阻力后，更曾一度微破170日圆心理关口，可惜当触及170.06日圆高位后便开始露出疲态，未能以单边市形式继续走高，汇价已返回100月SMA以下波动，并在月线图上呈现不利后市的十字星待变形态。

倘若本周联储局的议息结果未能刺激英镑兑日圆再展升浪，反而令汇价出现新一轮沽压，并且更失守20天SMA166.82日圆支持收市，担心本月的收市形态将有极高机会确认汇价已经见顶，并令明年1月的走势将全面转弱。(B10)