《全球汇市》美元处于守势，美联储会议决定即将出炉

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3764 1.3766 -0.01 +4.32 1.3194
美元/日圆 102.81 102.66 +0.15 +18.53 86.74
欧元/日圆 141.50 141.32 +0.13 +23.62 114.46
美元/瑞郎 0.8850 0.8848 +0.02 -3.33 0.9155
英镑/美元 1.6273 1.6261 +0.07 +0.14 1.6251
美元/加元 1.0604 1.0605 -0.01 +6.88 0.9921
澳元/美元 0.8912 0.8892 +0.22 -14.25 1.0393
新西兰元/美元 0.8264 0.8267 -0.04 -0.23 0.8283
澳元/日圆 91.620 91.290 +0.36 +1.65 90.130
新西兰元/日圆 84.960 84.870 +0.11 +18.26 71.840
英镑/日圆 167.29 166.94 +0.21 +18.80 140.82
澳元/新西兰元 1.0776 1.0743 +0.31 -14.07 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 李爽)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当