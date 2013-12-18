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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 10:09 BJT

《情景推测》市场将对美联储的下一步举措作何反应？

情景3：美联储没有缩减刺激措施，并维持措辞大致不变。

公债：公债收益率起初可能大跌，但很快扳回多数跌幅，因美联储缩减刺激措施及首次升息的时机仍将是悬念。

Newedge驻纽约金融期货及期权联席主管Arthur Bass称，“公债将反弹，但可能只是昙花一现，”

股市：美联储9月的意外决定惠及股市，股市已经消化美联储将缩减刺激措施。尽管近期调查显示，明年3月美联储将开始缩减量化宽松政策，但本次任何没有具体时间的决策都将产生负面影响。

摩根大通基金的Garcia-Amaya称，“若认为美联储不确定经济是否足够强劲，股市就没有理由长期上涨。”(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李爽/于春红; 审校 张荻/石冠兰)

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