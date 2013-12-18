港报社评：终院裁决触动移民福利政策，政府须亡羊补牢应对--明报12月18日

终审法院裁定申领综援要居港满七年的规定违反《基本法》，对社会福利政策可能带来深远影响，但政府不应寻求全国人大释法；政府应该全面评估裁决对综援负担的影响，还要评估涉及永久居民身分的服务及福利政策会否遭到冲击；政府应研究透过本地立法，强化申领社会福利的限制，防止被滥用。

终院的裁决指出，基本法第36条订明香港居民享有社会福利的权利，并无区分“永久”或“非永久居民”。另外，政府表示政策原意为了使福利政策可以长远维持，不过，终院认为，修订若只为了省钱，实际上节省的资源微不足道。

终院的裁决就基本法条文和修订程序，应无争议。不过，若说收紧领取综援资格节省不多，视乎从哪个角度审视。政府昨日透露2004年到今年10月，社署收到3万多宗涉及居港未满七年人士申请综援个案，拒绝了2万多宗，这些个案相信日后绝大多数会获批准。

此案的裁决会否有连锁效应，有认为只牵涉综援申领资格。有认为则指，除了综援以外，其他涉及需要居港满七年永久居民身分的服务及福利政策，都有可能要改变。

另外，在实务层面，政府除了要处理以往的个案，日后还要面对每日获批单程证来港人士可能提出的申请，究竟牵涉的问题有多大，目前难以判断。政府就终院裁决对各项服务和福利政策的影响，要作全面评估。

政府要处理好独特的移民和权利关系。另外，新移民应该认清综援等福利的真义，只是用以帮助有需要的人，在香港应争取自食其力。(A04)