港报社评：新移民享福利，勿过分聚焦--星岛日报12月18日

今次终院就综援福利资格的判决，部分社会人士担心会产生“崩堤”效应。终院当中四位法官一致以李义所列的理据为依归，李义的重点指《基本法》36条所列“香港居民有依法享受社会福利的权利”并非基本人权，而是本质上已经包含政府可以规定资格和受惠水平的一种权利，政府有权按照《基本法》145条，在原有社会福利制度的基础上，根据经济条件和社会需要，自行制定其发展。他的裁决重点，是政府是否合情理偏离97政权移交时的福利安排。 因此，政府由于财赤严重在回归后曾经一刀切削综援。政府在2004年开始，把新移民领取综援资格由居港满一年收紧至七年，主要理由包括节省公帑，不过，按照2001-02财政年度的政府开支推算，如此省下来的7亿元，只占综援总开支约5%。 终审庭裁定有关改动违宪时，没有作出任何“还原”建议。政府决定回复至97时已有的一年居港限制安排，单以应付综援开支而言，库房绰绰有余。至于会否冲击现时申请公屋的7年居港要求，当年港府改变申领综援的另一理据是要与公屋看齐。判词则表明无论是住屋、医疗和各种福利的申请条件不应划一。政府对新移民入住公屋的限制比97年宽，因此不应受判决影响。