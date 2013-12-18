港报社评：新移民享福利，勿过分聚焦--星岛日报12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
单程证新移民要居港满七年才有资格领取综援，终审法院裁定这一规定违反《基本法》，引起社会忧虑会否吸引大量新移民申请综援，当局需要评估具体影响谋求对应。
今次终院就综援福利资格的判决，部分社会人士担心会产生“崩堤”效应。终院当中四位法官一致以李义所列的理据为依归，李义的重点指《基本法》36条所列“香港居民有依法享受社会福利的权利”并非基本人权，而是本质上已经包含政府可以规定资格和受惠水平的一种权利，政府有权按照《基本法》145条，在原有社会福利制度的基础上，根据经济条件和社会需要，自行制定其发展。他的裁决重点，是政府是否合情理偏离97政权移交时的福利安排。 因此，政府由于财赤严重在回归后曾经一刀切削综援。政府在2004年开始，把新移民领取综援资格由居港满一年收紧至七年，主要理由包括节省公帑，不过，按照2001-02财政年度的政府开支推算，如此省下来的7亿元，只占综援总开支约5%。 终审庭裁定有关改动违宪时，没有作出任何“还原”建议。政府决定回复至97时已有的一年居港限制安排，单以应付综援开支而言，库房绰绰有余。至于会否冲击现时申请公屋的7年居港要求，当年港府改变申领综援的另一理据是要与公屋看齐。判词则表明无论是住屋、医疗和各种福利的申请条件不应划一。政府对新移民入住公屋的限制比97年宽，因此不应受判决影响。
现阶段的发展，终院判决引发“崩堤”的机会较低。不过，当初大家都没有料到庄丰源案会引发双非潮，政府仍须密切监察事态发展。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当