港报社评：机场北大计受挫，梁班子硬闯必失--信报12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
激发强烈争议的机场北商业区发展计划，昨以折衷方式解决，机管局一致同意在兴建第三条跑道时，既保留无人驾驶铁路的地下车厂，也在地面建设商业城。结果看似“两全其美”，但实际上特首梁振英力图主导机场北发展初尝挫折。
梁振英计划发展机场北面的大片土地，成为集写字楼、会展的大型商业城。梁在今年1月委任其主要支持者罗康瑞成为机管局董事。可是，宏图大计未得到机管局内主流意见的认同。罗康瑞在局内提出更改规划，迁走准备设于现为临时高球场的机场岛用地的地底车厂，以便兴建超级商业城，却遭到反对。上月，罗康瑞突然辞去机管局基建规划委员会主席之职，豁然将董事会“内斗”公开化。
平情而论，梁振英阵营或许更多考虑社会整体的需要，机管局高层则比较倾重机场和第三条跑道本身的规划，彼此角度不同，问题仅在如何求同存异。
梁振英及其支持者主张把机场和东涌的发展规划紧扣相连，例如前行会成员林奋强牵头的“黄金五十”，去年就建议进行大东涌“飞龙计划”，商业重心为在机场东北陲兴建包括巨型地标商场大面积写字楼及停车场的“环球荟”。
此外，港珠澳大桥将于2016年通车，落脚点正处机场附近，这也促使素重与内地“融合”的梁班子对机场北商业发展雄心勃勃。然而，梁政府纵有满腹大计，却总不能一厢情愿地强行推动，需要更多的研究和考证。 今次机管局爆内讧，梁班子惟有妥协，幸对方也愿意作出让步。弱势政府今后推展各种大计，都须以此为监，因势利导，才是可行施政之道。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当