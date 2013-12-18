港报社评：终院判决冲击大，港府要纾民忧--经济日报12月18日

终审法院昨裁定申领综援须居港七年的门槛违宪，市民尤其中产深忧香港福利制度将现极大缺口。无奈的是，港府可施的法律手段恐有限，惟有设法缓减冲击。

终院虽强调此判决对港府财政影响微不足道，惟不少市民尤其中产却感不解与忧心。其实中产亦认同香港福利制度须不断完善，惟中税务负担不轻，所享的福利却有限。况且，不少国家深知新移民问题极敏感，故趋向收紧对新移民发放福利，香港是否较其他发达国更富裕，可对新移民福利需要有求必应？

终院昨虽指，在申领综援须居港七年的门槛下，港府可省的公帑微不足道。惟2001年庄丰源案判决触发双非来港产子潮，港人余悸犹存，难免忧虑今次判决或亦有难以逆料后果。

教人无奈的是，今次是终审裁决。港府现时可做的，惟有设法缓减冲击。其一，重新评估综援承担。有协助新移民组织指，判决只会令综援申请增加5,000-7,000宗，公帑开支仅增3-4亿港元，惟港府昨指自2004年起，已有达2万宗新移民申请综援个案未获批，加上新移民陆续增加，港府须慎重评估。 其二，全面审视各项福利制度。其他福利如公屋、长者生活津贴等亦势遭司法覆核，港府既须细研现行制度的法律理据，同时要全面评估，若其他福利亦如综援般容许新移民申请，香港是否能承担得来。

此外，港府更要设法抚平市民的不安和反弹，一方面，港府须更积极助新移民加快融入社会。另一方面，港府亦须关注中产怨气，尤其明年初的施政报告和财政预算案，必须令中产感受到政府关顾，才有望消减社会怨气。(A08)