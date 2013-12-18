《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
**上海证券报**
--从权威渠道获悉，中央农村工作会议将于本月底召开，稳中有进地推动农村土地流转将成为会议内容之一。目前，安徽、海南、山东、上海等地正在加快土地流转试点探索，推进土地管理制度改革。
--中国社科院副院长李扬表示，人民币国际化步伐还要适当加大；未来在一个可能长达几代人的时期内，找出一种可以替代美元的单一国际货币几无可能。可能在一个非常长的时期内，多元储备货币是一个趋势。
**第一财经日报**
--消息人士透露，首只以RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度纯投资A股的主动型公募基金获香港证监会批准，预计明年1月开始销售，大成国际此次拔得头筹。
**金融时报**
--评论员文章称，继续强调保持货币信贷及社会融资规模合理增长对中国经济实现转型升级有重要意义，既要保持一定的合理水平，又要注意优化结构和社会融资比例。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当