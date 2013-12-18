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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 09:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

**上海证券报**

--从权威渠道获悉，中央农村工作会议将于本月底召开，稳中有进地推动农村土地流转将成为会议内容之一。目前，安徽、海南、山东、上海等地正在加快土地流转试点探索，推进土地管理制度改革。

--中国社科院副院长李扬表示，人民币国际化步伐还要适当加大；未来在一个可能长达几代人的时期内，找出一种可以替代美元的单一国际货币几无可能。可能在一个非常长的时期内，多元储备货币是一个趋势。

**第一财经日报**

--消息人士透露，首只以RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度纯投资A股的主动型公募基金获香港证监会批准，预计明年1月开始销售，大成国际此次拔得头筹。

**金融时报**

--评论员文章称，继续强调保持货币信贷及社会融资规模合理增长对中国经济实现转型升级有重要意义，既要保持一定的合理水平，又要注意优化结构和社会融资比例。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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